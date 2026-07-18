Cerca di liberare il cane ma rimane folgorato | morto un 60enne Vicino c’era una piscina gonfiabile | indagini in corso

Un uomo di 60 anni è morto dopo essere rimasto folgorato mentre cercava di liberare il suo cane. L’incidente è avvenuto vicino a una piscina gonfiabile, presente sul luogo. La vittima è stata trovata priva di sensi e i soccorritori non hanno potuto fare nulla. Sul posto sono in corso le indagini per chiarire le cause dell’incidente, che si è verificato in un pomeriggio di luglio caratterizzato da caldo intenso.

Rimini, 18 luglio 2026 – Il caldo era quello soffocante di un pomeriggio di luglio, uno di quelli in cui ogni angolo d’ombra diventa un rifugio e una piccola piscina gonfiabile può sembrare un’oasi. Nell’area di via della Genetta, tra roulotte, case mobili e cavi tirati per portare un po’ di elettricità, il tempo sembrava scorrere lento. Poi, in un attimo, tutto si è fermato. Sono da poco passate le 17 quando un cane di piccola taglia rimane impigliato in un cavo elettrico. Si agita, cerca di liberarsi. Attorno ci sono alcuni amici, ma è un uomo di 60 anni, originario di Foggia e ospite da qualche giorno nell’insediamento, a fare quel passo che gli costerà la vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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