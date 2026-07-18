La Regione ha stanziato 300.000 euro per interventi su un percorso di 100 chilometri dedicato all’arte e alla cultura. L’obiettivo è rendere possibile attraversare gallerie d’arte anche a piedi, in bicicletta o a cavallo, integrando le opere nel paesaggio naturale. L’iniziativa prevede la creazione di un percorso accessibile, che combina arte e natura, offrendo un’esperienza culturale diffusa lungo tutto il tragitto.

Percorrere una galleria d’arte anche in bici o a cavallo, ammirare le opere nel silenzio della natura trasformando il cammino in un’esperienza culturale diffusa e accessibile. Nasce la prima galleria d’arte a cielo aperto dell’ Emilia-Romagna, immersa nella natura e lunga circa cento chilometri: Bologna Montana Art Trail. Un percorso escursionistico che attraversa i territori di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro. Sostenuto dalla Regione grazie a una convenzione con il Comune di Monghidoro che ha avuto il recente via libera della Giunta, Bologna Montana Art Trail si sviluppa tra sentieri, borghi e luoghi di grandissimo valore naturalistico, culturale e storico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cento chilometri di opere d’arte. Dalla Regione trecentomila euro

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Le opere d’arte nel bosco, 100 chilometri da scoprire d’estate a piedi, in bici o a cavallo nel nostro AppenninoNel cuore dell’Appennino bolognese nascerà la prima galleria d’arte a cielo aperto della regione, lunga circa 100 chilometri.

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