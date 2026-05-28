La Regione Puglia ha approvato uno stanziamento di oltre 300.000 euro destinato al trasporto pubblico in vista dell’apertura del nuovo ospedale tra Monopoli e Fasano. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità. Il finanziamento mira a migliorare i servizi di trasporto pubblico nella zona in prossimità dell’apertura dell’ospedale. La cifra è finalizzata a garantire collegamenti più efficienti per i cittadini.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: In vista dell’imminente apertura del nuovo “Ospedale del Sud-Est barese Monopoli–Fasano”, la Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese, il trasferimento di complessivi 307.245 euro (215.600 in favore della città Metropolitana di Bari e 91.645 euro in favore della Provincia di Brindisi), al fine di garantire l’esercizio di un servizio di trasporto pubblico locale su gomma (bus) sperimentale, per l’anno 2026, tra i rispettivi territori provinciali e il nuovo ospedale. Con questi finanziamenti potranno essere attivate, a partire dal prossimo 1° giugno e fino al 31 dicembre 2026, 18 corse giornaliere, per un totale di circa km 90. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Ospedale di Monopoli-Fasano: in vista dell’apertura, stanziamento di oltre trecentomila euro per il trasporto pubblico Regione Puglia

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Ospedale Monopoli-Fasano nel mirino gare da 1,3 milioni di euro

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