Ospedale di Monopoli-Fasano | in vista dell’apertura stanziamento di oltre trecentomila euro per il trasporto pubblico Regione Puglia
La Regione Puglia ha approvato uno stanziamento di oltre 300.000 euro destinato al trasporto pubblico in vista dell’apertura del nuovo ospedale tra Monopoli e Fasano. La decisione è stata presa dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità. Il finanziamento mira a migliorare i servizi di trasporto pubblico nella zona in prossimità dell’apertura dell’ospedale. La cifra è finalizzata a garantire collegamenti più efficienti per i cittadini.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: In vista dell’imminente apertura del nuovo “Ospedale del Sud-Est barese Monopoli–Fasano”, la Giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, Raffaele Piemontese, il trasferimento di complessivi 307.245 euro (215.600 in favore della città Metropolitana di Bari e 91.645 euro in favore della Provincia di Brindisi), al fine di garantire l’esercizio di un servizio di trasporto pubblico locale su gomma (bus) sperimentale, per l’anno 2026, tra i rispettivi territori provinciali e il nuovo ospedale. Con questi finanziamenti potranno essere attivate, a partire dal prossimo 1° giugno e fino al 31 dicembre 2026, 18 corse giornaliere, per un totale di circa km 90. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Ospedale Monopoli-Fasano nel mirino gare da 1,3 milioni di euro
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