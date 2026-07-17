Le opere d’arte nel bosco 100 chilometri da scoprire d’estate a piedi in bici o a cavallo nel nostro Appennino

Nel cuore dell’Appennino bolognese nascerà la prima galleria d’arte a cielo aperto della regione, lunga circa 100 chilometri. Il percorso, aperto a piedi, in bici e a cavallo, si svilupperà tra le montagne, integrando opere di land art lungo il tracciato. La realizzazione prevede l’allestimento di installazioni artistiche direttamente nel paesaggio naturale. L’intera area sarà accessibile durante l’estate, offrendo un itinerario che unisce natura e arte senza interventi strutturali permanenti.

Bologna, 17 luglio 2026 Tra le montagne dell'Appennino bolognese nascerà la prima galleria d'arte a cielo aperto della regione. Si tratta di Bologna Montana Art Trail: un percorso di circa 100 chilometri da poter percorrere a piedi, in bici e a cavallo, dove natura e arte si uniscono seguendo la logica della ' land art '. Durante il percorso, infatti, i camminatori potranno ammirare diverse opere permanenti di arte contemporanea che si inseriscono all'interno del paesaggio circostante, diventando un tutt'uno. Bologna Montana Art Trail nasce proprio per valorizzare a livello culturale e paesaggistico una vasta area dell'Appennino che coinvolge i Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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