Un conto di 532 euro per una cena in un ristorante di Porto Cervo ha suscitato polemiche sui social. La foto dello scontrino è stata condivisa su una pagina Facebook, con una didascalia che chiede quale voce del conto sorprenda di più. Tra le voci evidenziate, il caffè a 10 euro ha attirato particolare attenzione. La discussione si è incentrata sui prezzi elevati applicati in alcune località turistiche di lusso.

Uno scontrino da 532 euro per una cena in un ristorante di Porto Cervo ha acceso il dibattito sui social. La foto del conto è stata pubblicata dalla pagina Facebook Braciamiancora, accompagnata dalla domanda: «Quale voce vi fa saltare dalla sedia? A me il caffè a 10 euro». In poche ore il post ha raccolto migliaia di commenti, tra chi considera i prezzi prevedibili in una delle località più esclusive della Costa Smeralda e chi, invece, ritiene eccessive alcune delle voci riportate sul conto. Lo scontrino: dal caffè a 10 euro all’astice da 125. Tra gli importi che hanno attirato maggiormente l’attenzione c’è l’ espresso da 10 euro, ma anche il resto del conto non è passato inosservato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cenano a Porto Cervo, lo scontrino è da brividi: “No, non è possibile”

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