Una coppia americana ha pagato 44 euro per due gelati in una gelateria vicino a Piazza Navona a Roma. La spesa è stata documentata sui social e ha attirato l'attenzione online. Lo scontrino mostrato sui social conferma l'importo pagato. Nessuna motivazione ufficiale è stata fornita riguardo al costo elevato. La notizia ha fatto il giro del web, suscitando reazioni tra utenti e commentatori.

Quanto si è disposti a pagare per gustarsi uno squisito gelato, passeggiando per le strade di Roma? Per quanto possa essere gourmet, di sicuro non 44 euro, cifra che, qualche giorno fa, una coppia americana ha sborsato in una gelateria a pochi passi da Piazza Navona. Nicole Ann, una turista proveniente dalla Florida, ha raccontato sui social la disavventura vissuta, condividendo lo scontrino con il salatissimo importo sul gruppo Facebook “ Rome Travel Tips, Italy, Sistine Chapel, Colosseum, Vatican “, uno dei più seguiti dai viaggiatori in visita nella Capitale. Il post è diventato rapidamente virale attirando centinaia di commenti e riaccendendo l’atavico dibattito sui prezzi praticati nelle zone turistiche del Centro della Capitale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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© Screenworld.it - Ordina due gelati a Roma e il conto è da brividi: la denuncia social e lo scontrino shock fanno il giro del web

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