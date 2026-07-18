Celik alla Juventus il vero perdente non è la Roma | è il metodo di lavorare sul mercato

Zeki Celik si trasferirà alla Juventus, interrompendo le trattative con la Roma, che sembravano vicine a un accordo di rinnovo. La scelta del giocatore è stata comunicata dopo settimane di incertezza. La decisione è arrivata in un momento in cui la Roma aveva già avviato alcune trattative per il rinnovo. La Juventus ha completato l’acquisto senza rivelare dettagli economici ufficiali, mentre la Roma ha confermato di aver perso il giocatore senza ottenere le condizioni desiderate.

Zeki Celik andrà alla Juventus, e lo farà dopo aver tenuto la Roma appesa a un rinnovo che sembrava cosa fatta. Questo è il fatto. Ma il punto vero, quello che dovrebbe far riflettere a Trigoria, non è la perdita di un terzino: è la facilità con cui i giallorossi si sono fatti soffiare un giocatore che volevano tenere, superati sul filo di lana da un club che ha semplicemente deciso di muoversi più in fretta. Le visite mediche in gran segreto nel pomeriggio, come ricostruito da Sky Sport e confermato da Filippo Biafora, sono la fotografia di un’operazione chiusa mentre la Roma limava ancora “gli ultimi dettagli”. E lì sta il problema. Perché limare gli ultimi dettagli, in un mercato dove la Juventus può inserirsi e portarti via un uomo in poche ore, significa aver lavorato con troppa calma su qualcosa che si dava per scontato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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