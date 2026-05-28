Calciomercato Roma il punto sul rinnovo di Celik | Juventus alla finestra

Il contratto di Zeki Celik con la Roma scadrà tra un mese, lasciando il suo futuro ancora da definire. La Juventus si è mostrata interessata al calciatore, mentre il tecnico della Roma desidera mantenere il blocco che ha portato la squadra in Champions League. Celik, laterale turco, rientra nei piani del tecnico, che punta a consolidare la rosa per la prossima stagione. La situazione del rinnovo resta in sospeso, senza annunci ufficiali.

Il contratto di Zeki Celik con la Roma scadrà tra un mese e il futuro del calciatore rimane incerto. Gasperini vuole mantenere saldo il blocco che ha portato la formazione giallorossa in Champions e il laterale turco rientra nel suo progetto. Le trattative per il rinnovo vanno avanti, ma non mancano le pretendenti. L’offerta della Roma. Fino a un mese fa l’esterno destro sembrava destinato a salutare Trigoria. Troppo alte le richieste del calciatore per il rinnovo (4 milioni di euro netti) per una società desiderosa di contenere il monte ingaggi. Dopo il rafforzamento del ruolo di Gasperini, però, anche Celik ha recuperato centralità, potendo offrire continuità di rendimento ed esperienza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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