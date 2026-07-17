Tra Roma e Juventus, le trattative di mercato hanno causato tensioni e scontri pubblici. Recentemente, sono stati coinvolti nel caos diversi giocatori, tra cui Boniek e Celik, con scambi e offerte che hanno alimentato polemiche tra le due società. Le settimane di trattative hanno portato a scontri verbali e dichiarazioni dure, evidenziando come la rivalità tra i due club rimanga molto accesa, anche se i periodi di maggiore intensità risalgono agli anni ’80 e agli inizi del 2000.

Polemiche, sgarbi e duelli di mercato. Magari non come negli anni ’80 o a inizio 2000, ma quella tra Roma e Juventus è una rivalità destinata a non morire. Il passaggio di Celik in bianconero a parametro zero dopo l’accordo verbale con la Roma è solo l’ultimo di una serie di casi che hanno scaldato il mercato e non solo. E che in queste ore hanno fatto infuriare la Roma anche perché dall’altra parte c’è quel Ricky Massara mandato via appena 2 mesi fa a seguito dei dissapori con Gasperini. Le radici affondano lontano. Nell’estate del 1970 la Roma fu costretta a cessioni dolorose per esigenze economiche, tra cui i giovani Capello, Spinosi e Landini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Da Boniek a Celik: tutti gli affari di mercato che hanno fatto saltare il banco tra Roma e Juventus

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