Un attore ha saldato i 1,4 milioni di euro di debiti di gioco grazie a una donazione di 300 mila euro da parte di un amico. L’uomo ha dichiarato che restituirà al fisco 500 euro ogni mese fino a estinguere il debito. La somma ricevuta è stata utilizzata interamente per coprire i debiti accumulati nel tempo. La restituzione mensile continuerà fino al completo pagamento.

L’attore aveva accumulato 1 milione e 400 mila euro di “rosso”: ogni mese restituirà al fisco 500 euro fino a esaurimento della cifra. 🔗 Leggi su Firenze.repubblica.it

© Firenze.repubblica.it - Ceccherini salda i debiti di gioco grazie a 300 mila euro donati da un amico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ceccherini salda i debiti di gioco grazie a 300 mila euro donati da un amico

Notizie e thread social correlati

Azzerati i debiti di gioco per l'attore Massimo Ceccherini: un amico paga 300 mila euro al suo postoIl tribunale di Firenze ha autorizzato la cancellazione dei debiti di gioco dell’attore, che aveva ammesso di soffrire di ludopatia.

Un amico dona 300 mila euro e cancella i debiti di Massimo Ceccherini: così l’attore si salva da un crac da 1,4 milioni a causa del gioco d’azzardoUn amico ha donato 300 mila euro e ha cancellato i debiti di Massimo Ceccherini, che ammontavano a 1,4 milioni di euro.

Argomenti più discussi: Quando Ultimo era…… Niccolò Moriconi; Jennifer Lopez incanta Taormina sulle note di Il cielo in una stanza, l’esibizione da urlo.

Azzerati i debiti di gioco dell'attore Massimo Ceccherini: un amico paga 300 mila euro al suo postoL'attore aveva accumulato debiti di circa 1 milione e 400 mila euro, tra istituti di credito e fisco. Adesso Ceccherini pagherà all'erario 500 euro al mese per 4 anni e con i 300 mila dell'amico salde ... corrierefiorentino.corriere.it

Massimo Ceccherini non ha più debiti di gioco: un amico paga per lui 300mila euroMassimo Ceccherini è libero dai debiti di gioco. Un amico ha infatti versato 300mila euro in aiuto dell'attore che ora, per saldare l'intero debito, dovrà ... fanpage.it