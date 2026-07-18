C’è un Tour anche in Africa

Il primo numero del nuovo tour di Dylan Dog sarà disponibile in edicola dal 29 luglio. La pubblicazione include anche storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. La serie si svilupperà in due puntate e rappresenta un evento inedito. La pubblicazione si svolge anche in Africa, ampliando il pubblico internazionale.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. Del ciclismo in Africa, e dei corridori africani in Europa, si conosce poco, eppure sono tantissime le storie da raccontare perché da lì provengono ciclisti che hanno lasciato il segno nella storia a due ruote. Poco si sa anche di alcuni campioni italiani, e non solo, che si sono cimentati sulle sue strade assolate di quel continente mettendosi in gioco, uscendo dagli schemi. A porre rimedio ci ha pensato Marco Pastonesi,... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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We FINISHED our Tiny House in Africa | THE FULL TOUR

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