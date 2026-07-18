CdS – Pellegrini è a Roma | la storia su Instagram tra fake news su Torino e i retroscena sul contratto

Lorenzo Pellegrini è stato fotografato a Roma, mentre pubblicava un aggiornamento su Instagram. La notizia di un suo possibile trasferimento alla Juventus, con visite mediche a Torino, circolava già da tempo, ma non ci sono conferme ufficiali. Il centrocampista ha pubblicato un’immagine sui social, alimentando le speculazioni sui futuri sviluppi di mercato. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a un possibile trasferimento o contratto con altri club.

2026-07-18 12:26:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del Corriere: “ Lorenzo Pellegrini è a Torino per fare le visite con la Juventus ”. No. Lorenzo Pellegrini è a Roma, nella sua casa di Casal Palocco, come ha voluto far sapere lui stesso attraverso una storia Instagram in cui si localizza in città, sul Raccordo Anulare. Se poi rinnoverà con la Roma è ancora da capire (possibile), ma di certo non è andato di nascosto a Torino da Forte dei Marmi. Il mercato è una cosa, Pellegrini è svincolato da 18 giorni ed è libero di firmare con chi vuole. Il rispetto è un’altra: se – e “se” va sottolineato bene – andasse altrove, che sia Torino, Arabia o Turchia, lo farà alla luce del sole. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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