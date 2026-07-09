IL RETROSCENA | la verità sul ruolo di Ibrahimovic al Milan Cardinale smonta fake news e ' tensioni'

Zlatan Ibrahimovic non è più un giocatore attivo del Milan. L’attaccante svedese ha lasciato il club ufficialmente lo scorso anno, dopo aver disputato numerose stagioni e segnato molti gol. Negli ultimi tempi, sono circolate notizie non confermate sulla possibilità di un suo ritorno, ma fonti ufficiali hanno smentito ogni coinvolgimento attuale di Ibrahimovic con il club. Nessun dettaglio su eventuali ruoli futuri o accordi ancora in corso.

Nel fitto polverone che spesso circonda il pianeta Milan, uno dei temi più caldi e dibattuti dell'ultimo periodo riguarda indubbiamente la figura di Zlatan Ibrahimovic. Le indiscrezioni estive hanno dipinto scenari di forti tensioni interne, spaccature nei corridoi di via Aldo Rossi e persino clamorosi litigi tra l'ex fuoriclasse svedese e la proprietà. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione attraverso fonti vicine all'ambiente societario rossonero, la realtà dei fatti è decisamente opposta. Gerry Cardinale ha voluto fare totale chiarezza, smontando pezzo dopo pezzo quelle che vengono etichettate internamente come pure e semplici fake news di mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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