RAI SGRIDA RANUCCI PER L’OSPITATA SU RETE 4 TRA FAKE NEWS E PATTI VIOLATI

La Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci una lettera ufficiale di richiamo dopo la sua partecipazione a È sempre Cartabianca su Rete 4. L’azienda ha contestato la trasmissione, accusandola di aver diffuso fake news e di aver violato alcuni patti stabiliti. Ranucci, che ha già avuto problemi in passato con i vertici, si trova ora al centro di una disputa legata alla sua presenza in televisione e ai contenuti trasmessi.

La Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci, non nuovo a tensioni con i vertici aziendali, una lettera ufficiale di richiamo dopo l’ospitata a È sempre Cartabianca, su Rete 4. Il tema vede al centro le dichiarazione del conduttore di Report relative al ministro della Giustizia Carlo Nordio che ha telefonato in diretta nel talk show di Bianca Berlinguer, bollando come fake lo scoop di Ranucci. L’azienda contesta al conduttore di Report di aver diffuso una notizia non verificata come da lui stesso ammesso. Inoltre Ranucci, secondo la Rai, era autorizzato esclusivamente a presentare il suo libro “Il ritorno della casta”. Nessuna autorizzazione a partecipare a discussioni di attualità in una trasmissione concorrente.🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - RAI SGRIDA RANUCCI PER L’OSPITATA SU RETE 4 TRA FAKE NEWS E PATTI VIOLATI Notizie correlate Rai sotto accusa: sit-in per denunciare fake news e silenzi sulSommario: Il segretario di Radicali Lucani, Maurizio Bolognetti, annuncia un sit-in di disobbedienza civile il 25 febbraio davanti alla sede Rai. “A Report diffusori abituali di notizie non vere”: la filippica di Gasparri contro Ranucci ospitata proprio su Rai3A cosa serve il servizio pubblico radiotelevisivo? A gettare un po’ di ombre sulle notizie del servizio pubblico radiotelevisivo. Panoramica sull’argomento La Rai invia una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci per le dichiarazioni su NordioLa Rai ha inviato a Sigfrido Ranucci - a quanto apprende l'ANSA - una lettera di richiamo per le dichiarazioni rese dal giornalista nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca, su Rete4, sul ministro ... ansa.it La Rai invia lettera di richiamo a Ranucci dopo l'ospitata a 'Cartabianca'Durante la puntata di 'E' sempre Cartabianca', andata in onda martedì 28 aprile, in prima serata su Rete4, Sigfrido Ranucci ha affermato in diretta: Una fonte ci ha detto di aver visto il ministro ... adnkronos.com