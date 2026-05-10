Tenta di rubare il portafogli a una 52enne mentre fa la spesa al supermercato | scoperto da un commesso e inseguito dal direttore Arrestato 59enne
Un uomo di 59 anni è stato arrestato dopo aver tentato di rubare il portafogli a una donna di 52 anni nel corso di una spesa al supermercato. L’individuo, scoperto da un commesso, ha cercato di scappare, ma il direttore del negozio lo ha inseguito e ha chiamato le forze dell’ordine. L’arresto è stato effettuato sul posto.
Avrebbe tentato il borseggio ai danni di una signora ma scoperto da un dipendente del supermercato, ha tentato di fuggire. È finito in manette un 59enne dell’est Europa, arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di Traversetolo.Quella che doveva essere una normale mattinata di.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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