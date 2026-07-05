Follia a Ivrea tenta di incendiare la compagna col gasolio | 47enne arrestato per tentato omicidio

Notizia in breve

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Ivrea con l’accusa di tentato omicidio dopo aver tentato di incendiare la compagna usando gasolio durante una lite. L’intervento di un amico e dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse. L’incidente si è verificato nella frazione di San Bernardo, dove i momenti di tensione tra i conviventi sono sfociati in una possibile tragedia.