Follia a Ivrea tenta di incendiare la compagna col gasolio | 47enne arrestato per tentato omicidio
Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Ivrea con l’accusa di tentato omicidio dopo aver tentato di incendiare la compagna usando gasolio durante una lite. L’intervento di un amico e dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse. L’incidente si è verificato nella frazione di San Bernardo, dove i momenti di tensione tra i conviventi sono sfociati in una possibile tragedia.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Evitata una tragedia grazie all’intervento di un amico e dei carabinieri. Momenti di grande paura a Ivrea, nella frazione di San Bernardo, dove una violenta lite tra conviventi ha rischiato di trasformarsi in un dramma. Un uomo di 47 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo aver tentato di dare fuoco alla compagna utilizzando del gasolio. L’episodio si è verificato all’interno dell’abitazione condivisa dalla coppia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, avrebbe cosparso la donna di gasolio, cercando subito dopo di incendiarla con un accendino. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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