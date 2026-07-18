Durante un controllo congiunto, Carabinieri, NAS e Ispettorato del Lavoro hanno scoperto un ristorante abusivo all’interno di un’attività di noleggio nella zona. Le forze dell’ordine hanno verificato irregolarità nelle condizioni di lavoro e nella gestione dell’attività. Sono state sequestrate attrezzature e documenti. Nessuna persona è risultata regolarmente assunta nel locale. L’attività è stata chiusa e sono in corso accertamenti per eventuali sanzioni amministrative e penali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli congiunti dei Carabinieri, NAS e Ispettorato del Lavoro. I Carabinieri della Stazione di Castiglione di Sicilia, affiancati dai militari del NAS di Catania e del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL), hanno eseguito un’ispezione all’interno di un’attività commerciale operante nel territorio comunale. L’intervento rientrava in una serie di verifiche finalizzate al controllo del rispetto delle norme igienico-sanitarie, della sicurezza sul lavoro e della regolarità dei rapporti di impiego. Ristorante abusivo ricavato in un prefabbricato. Nel corso degli accertamenti, i militari hanno individuato diverse violazioni contestate al titolare dell’attività, un imprenditore di 54 anni residente a Francavilla di Sicilia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Castiglione di Sicilia, scoperto ristorante abusivo all’interno di un’attività di noleggio

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