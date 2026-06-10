Durante un’operazione interforze a Giarre, sono stati controllati diversi esercizi commerciali e un deposito di bombole di GPL è stato trovato abusivamente. L’operazione ha coinvolto Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco di Catania.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione congiunta delle forze dell’ordine. Nel territorio di Giarre è stata condotta un’operazione di controllo interforze che ha visto impegnati i Carabinieri della Stazione di Giarre, la Guardia di Finanza di Riposto e i Vigili del Fuoco di Catania. L’attività è stata finalizzata alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza nelle attività commerciali del centro cittadino. Le verifiche sono state avviate anche grazie a informazioni raccolte sul territorio dai militari dell’Arma. Primo controllo: attività regolare e trasporto bombole in regola. Il primo accertamento ha riguardato una rivendita di generi alimentari e altri prodotti, che svolge anche servizio di vendita e consegna a domicilio di bombole di gas. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Giarre, controlli su attività commerciali: scoperto deposito abusivo di bombole GPL

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