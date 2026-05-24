Dipendenti in nero e allaccio abusivo alla corrente blitz nel ristorante Attività sospesa

Da romatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un ristorante di Colleferro è stato chiuso dopo un controllo che ha rilevato l’allaccio abusivo alla rete elettrica, la presenza di lavoratori in nero e carenze igienico-sanitarie. Il locale è stato immediatamente sospeso dalle autorità. Durante il blitz sono stati individuati irregolarità legate alla sicurezza e alle condizioni di lavoro. Nessuno è stato arrestato, ma l’attività è stata interrotta fino a regolarizzazione delle violazioni.

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Allaccio abusivo alla rete elettrica, lavoratori in nero e carenze igienico-sanitarie. Questo quanto riscontrato in un ristorante di Colleferro per cui è stata disposta l'immediata sospensione. La titolare, a sua volta, ha subito sanzioni per 20mila euro.Secondo quanto riscontrato dai carabinieri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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