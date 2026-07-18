Durante un controllo in viale Europa, la Polizia ha arrestato un uomo di 43 anni trovandolo in possesso di oltre un chilo di droga, tra marijuana e hashish, insieme a materiale per lo spaccio. La sostanza stupefacente è stata sequestrata. L’uomo è stato portato in commissariato.

Castellammare di Stabia, controlli della Polizia: sequestrati marijuana, hashish e materiale per lo spaccio. Fermato durante un controllo in viale Europa. Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha arrestato un 43enne con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è stato effettuato dagli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia durante i servizi di controllo del territorio predisposti in città. A darne notizia la Questura di Napoli. Trovato con droga mentre era in bicicletta. I poliziotti hanno notato l’uomo mentre percorreva viale Europa in bicicletta con un atteggiamento ritenuto sospetto e hanno deciso di procedere al controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Castellammare, oltre un chilo di droga in casa: arrestato 43enne

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