Castellammare blitz nei quartieri | trovate pistole con matricole abrase e oltre un chilo di droga

La Polizia di Stato ha svolto un'operazione nei quartieri di Castellammare, durante la quale sono state sequestrate pistole con matricole abrase e più di un chilo di droga. L'intervento ha portato al ritrovamento di armi e sostanze stupefacenti illegalmente detenute. Le forze dell'ordine hanno effettuato diversi controlli, portando alla scoperta di materiale illecito nascosto in diverse zone della città.

Maxi operazione della Polizia di Stato contro il traffico di droga e la detenzione illegale di armi. Nella mattinata di ieri, mercoledì 29 aprile, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri “Cicerone” e “Savorito”. L’attività, finalizzata al contrasto dei fenomeni criminali legati allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla circolazione illegale di armi, è stata eseguita con il supporto di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nel corso delle numerose perquisizioni effettuate nelle due aree sensibili della città, gli agenti hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale insieme a un ingente quantitativo di droga.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Castellammare, blitz nei quartieri: trovate pistole con matricole abrase e oltre un chilo di droga Notizie correlate Leggi anche: Via vai sospetto, blitz all’alba: in casa oltre un chilo di droga Blitz in un palazzo occupato all'Uditore: oltre 50 denunce, sequestrato un chilo di drogaBlitz in un edificio confiscato alla mafia e occupato abusivamente da anni all’Uditore. Altri aggiornamenti Castellammare di Stabia: rinvenute armi e ingenti quantitativi di droga dalla Polizia di Stato.Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, con il supporto di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso ... napolivillage.com Blitz nei Paesi Vesuviani, arrestata lady drogaNel corso dell’operazione sono stati inoltre trovati strumenti utilizzati per il confezionamento delle sostanze ... ilfattovesuviano.it