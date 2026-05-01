Oltre 10mila euro in un barattolo e circa mezzo chilo di droga in garage | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato con quasi mezzo chilo di droga nascosta in un garage, insieme a più di 10.000 euro in contanti conservati in un barattolo e diverso materiale destinato al confezionamento. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro, mentre l’indagine prosegue per chiarire i dettagli sull’attività illecita.

LECCE – Poco meno di mezzo chilo di stupefacenti nascosti in un box auto, oltre 10mila euro in contanti – banconote di vario taglio arrotolate in un barattolo –, e vario materiale per il confezionamento. Più che abbastanza per procedere con un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Leggi anche: Ferrara, il pedinamento della Mobile incastra 24enne con mezzo chilo di droga e 10.000 euro: arrestato 28enne fermato: mezzo chilo di droga e 3000 euro sequestratiUn giovane di 28 anni, residente a Teano, è stato fermato mentre guidava verso Vairano Patenora con oltre mezzo chilo di stupefacenti misti nel... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Green Archery Team dona oltre 10mila euro in beneficenza; Libreria di Isola salvata dalla raccolta fondi, oltre 10mila euro per Les Mots: La nostra storia può continuare; Minorenne ruba al padre in casa sua a Caltagirone: monili d'oro e oltre 10mila euro. Non è imputabile; Occupazione in Puglia: oltre 10mila nuovi lavoratori con gli strumenti di agevolazione per le imprese. Intervento complessivo della Regione Puglia per 3 miliardi di euro. Assessore allo Sviluppo economico: Lavorare per potenziare l’occupazione, dovere mor. DI SCIASCIO Occupazione in Puglia, oltre 10mila nuovi posti con fondi regionali. Di Sciascio: Vigilare affinché gli impegni presi siano mantenutiLo sviluppo di 10mila posti di lavoro, legati solo al sistema dei bandi e degli incentivi è una buona prospettiva di partenza ... statoquotidiano.it Lamezia, controllo straordinario del territorio dei Carabinieri: sanzioni amministrative per oltre 10mila euroNella medesima cornice, i Carabinieri hanno esteso le attività di controllo ad un cantiere edile, presso cui hanno riscontrato la presenza di un lavoratore in nero, con conseguente sanzione ... catanzaro.gazzettadelsud.it Intervento congiunto dei Carabinieri e del Nucleo Forestale: sequestrate attrezzature e rifiuti pericolosi, sanzioni oltre i 10mila euro https://www.estense.com/2026/1189099/officina-abusiva-scoperta-in-un-garage-denunciato-un-45enne/ - facebook.com facebook Arrestati due truffatori: colpo agli anziani con la tecnica del “finto Carabiniere”, oltre 10mila euro la refurtiva x.com