Oltre 10mila euro in un barattolo e circa mezzo chilo di droga in garage | arrestato

Da lecceprima.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato con quasi mezzo chilo di droga nascosta in un garage, insieme a più di 10.000 euro in contanti conservati in un barattolo e diverso materiale destinato al confezionamento. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e denaro, mentre l’indagine prosegue per chiarire i dettagli sull’attività illecita.

LECCE – Poco meno di mezzo chilo di stupefacenti nascosti in un box auto, oltre 10mila euro in contanti – banconote di vario taglio arrotolate in un barattolo –, e vario materiale per il confezionamento. Più che abbastanza per procedere con un arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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