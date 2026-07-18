Casoria stretta contro abusivismo e degrado | oltre 20 sanzioni della Polizia Locale

Da teleclubitalia.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Polizia Locale di Casoria ha emesso oltre 20 sanzioni per violazioni legate ad abusivismo e degrado. L’azione, condotta sotto la guida del comandante Pasquale Pugliese, prosegue senza sosta per contrastare l’illegalità nel territorio.

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Prosegue l’azione della Polizia Locale di Casoria, guidata dal comandante Pasquale Pugliese, per contrastare abusivismo, degrado e illegalità sul territorio. Grazie all’utilizzo di aerofotogrammi, gli agenti hanno individuato numerose occupazioni abusive di suolo pubblico, tra cui fioriere, sedie, bidoni usati per riservare parcheggi ed espositori commerciali che ostacolavano il passaggio sui marciapiedi. L’operazione ha portato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

casoria stretta contro abusivismo e degrado oltre 20 sanzioni della polizia locale
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