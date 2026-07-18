La Polizia Locale di Casoria ha emesso oltre 20 sanzioni per violazioni legate ad abusivismo e degrado. L’azione, condotta sotto la guida del comandante Pasquale Pugliese, prosegue senza sosta per contrastare l’illegalità nel territorio.

Prosegue l’azione della Polizia Locale di Casoria, guidata dal comandante Pasquale Pugliese, per contrastare abusivismo, degrado e illegalità sul territorio. Grazie all’utilizzo di aerofotogrammi, gli agenti hanno individuato numerose occupazioni abusive di suolo pubblico, tra cui fioriere, sedie, bidoni usati per riservare parcheggi ed espositori commerciali che ostacolavano il passaggio sui marciapiedi. L’operazione ha portato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Casoria, stretta contro abusivismo e degrado: oltre 20 sanzioni della Polizia Locale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Catania, stretta contro i parcheggiatori abusivi: 39 sanzioni nei controlli della Polizia LocaleNella giornata di oggi, la Polizia Locale di Catania ha effettuato controlli nelle zone con maggior presenza di parcheggiatori abusivi, elevando...

Controlli notturni e monopattini. C’è la stretta della polizia localeLa polizia locale ha intensificato i controlli notturni nelle aree pubbliche, concentrandosi sulla verifica del rispetto delle norme di sicurezza...

Casoria, spazi pubblici occupati da abusivi: vigili passano al setaccio le stradeLotta all’abusivismo, al degrado e all’illegalitá. La polizia locale capitanata dal colonnello, Pasquale Pugliese ha messo in campo una serie di azioni contro chi pensa ... ilmattino.it

Forio, stretta contro l’abusivismo: sequestrati decine di veicoliSi intensificano a Forio i controlli contro l’abusivismo e le irregolarità nella circolazione stradale. Nelle ultime settimane il Reparto Operativo – Nucleo Polizia Stradale della Polizia Locale ha so ... ildispariquotidiano.it