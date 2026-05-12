La polizia locale ha intensificato i controlli notturni nelle aree pubbliche, concentrandosi sulla verifica del rispetto delle norme di sicurezza stradale. Sono stati effettuati controlli su veicoli e monopattini, con particolare attenzione a chi guida in stato di ebbrezza o senza rispettare le regole di circolazione. Le operazioni si sono svolte durante le ore serali e notturne, coinvolgendo agenti e posti di blocco in diverse zone della città.

Controlli serali e notturni per la sicurezza stradale, con un’attenzione particolare alla guida in stato di ebbrezza e sui monopattini. È il doppio binario su cui si è mossa la polizia locale, impegnata insieme ai carabinieri della Tenenza in una serie di posti di blocco. Gli agenti del comando di via Toscanini hanno effettuato due posti di controllo, in via Berlinguer, all’altezza del distributore di benzina, e in via Pier Della Francesca a Bagnolo. Le attività hanno riguardato in particolare la sicurezza stradale e i controlli sull’uso di alcol alla guida. Durante le verifiche, è stato fermato un uomo di 57 anni, residente a Pistoia, risultato positivo all’alcoltest.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Controlli notturni e monopattini. C’è la stretta della polizia locale

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