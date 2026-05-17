Catania stretta contro i parcheggiatori abusivi | 39 sanzioni nei controlli della Polizia Locale

Nella giornata di oggi, la Polizia Locale di Catania ha effettuato controlli nelle zone con maggior presenza di parcheggiatori abusivi, elevando complessivamente 39 sanzioni. Gli agenti hanno intensificato le verifiche nelle aree considerate più a rischio, con l’obiettivo di contrastare l’attività irregolare e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Le operazioni sono continuate per tutta la giornata, coinvolgendo diverse pattuglie in diversi punti della città. I controlli hanno riguardato anche il monitoraggio di eventuali comportamenti illeciti correlati.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione a tappeto nelle aree più sensibili della città. Prosegue senza sosta l’attività della Polizia Locale di Catania contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, considerato un problema che incide su sicurezza urbana, vivibilità degli spazi pubblici e percezione della legalità. Nel corso del fine settimana, il Gruppo di Pronto Intervento di Polizia Giudiziaria ha messo in atto un’ampia operazione di controllo nelle zone cittadine più esposte al fenomeno. L’intervento ha portato a 39 sanzioni complessive nei confronti di soggetti sorpresi a esercitare l’attività in modo illegale, con 18 ordini di allontanamento immediato e il sequestro delle somme ritenute provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, stretta contro i parcheggiatori abusivi: 39 sanzioni nei controlli della Polizia Locale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Catania, stretta contro i parcheggiatori abusivi: controlli e maxi sanzioni dopo il Decreto SicurezzaABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione straordinaria nelle zone della movida La Polizia Locale ha intensificato i controlli contro il fenomeno dei... Controlli della polizia durante le festività pasquali, stretta sui parcheggiatori abusivi: automobilisti sanzionatiComplessivamente, sono state identificate oltre 1300 persone, di cui 270 con precedenti, e sono stati controllati 600 veicoli, tra auto, moto e... Catania, pugno duro contro parcheggiatori abusivi: sanzioni per 20mila euro e denunceStretta sui parcheggiatori abusivi. Applicate le nuove norme del Decreto Sicurezza per contrastare i recidivi. catania.liveuniversity.it Stretta sui parcheggiatori abusivi a Catania: 16 sanzioni e denaro sequestratoCATANIA - Nuovo intervento della Polizia Locale di Catania nel contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Nell’ambito dei controlli coordinati dal ... newsicilia.it