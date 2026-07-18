Il ministro dell'Interno ha visitato in carcere un gioielliere coinvolto nel caso Roggero, confermando che sta bene. Ha aggiunto che, per quanto riguarda una possibile grazia, il procedimento è complesso e richiede uno studio approfondito delle carte. Anche il ministro dell'Interno ha confermato che la decisione spetta al presidente della Repubblica.

Intanto, anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è intervenuto sul caso. Parlando di una eventuale grazia a Roggero, ha ammesso che "l'iter è complesso", specificando che sarà opportuno studiare bene le carte. Quanto alle raccolta firme lanciata da Lega e Forza Italia per sostenere la richiesta del perdono presidenziale o la scarcerazione del 72enne, Piantedosi ha tagliato corto, specificando di non volersi unire al coro della maggioranza: "Non firmo appelli, il problema non me lo pongo, ne ho già tanti altri" L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Caso Roggero, Salvini visita il gioielliere in carcere: ‘Sta bene’. E sulla grazia: ‘Spetta a Mattarella decidere’

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Caso Roggero, Salvini visita il gioielliere al carcere di Bollate

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