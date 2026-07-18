Salvini ha dichiarato che Roggero sta bene e che non ci sono pressioni sul presidente della Repubblica, che prenderà una decisione libera. Ha aggiunto che la moglie ha chiesto la grazia e che questa scelta è corretta. Non sono stati segnalati attacchi o azioni di pressione da parte delle autorità o di altri soggetti coinvolti nel caso.

“ Roggero sta bene, noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. La moglie ha chiesto grazia e ha fatto bene e sono convinto che possa essere presa in considerazione liberamente e nei tempi e nei modi che vorrà il Presidente della Repubblica che è l’unico che può decidere modi tempi e contenuti poi ci sono tanti modi per scontare la pena. A 72 anni dopo una vita di lavoro non penso che passerà anni in un istituto carcerario”. Così il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini all’uscita dal carcere di Bollate, al termine della visita di un’ora e mezza a Mario Roggero dopo la prima di reclusione.... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Caso Roggero, Salvini: "No pressione, Mattarella sceglierà liberamente"

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Caso Roggero, Salvini: Grazia Nessuna pressione su Mattarella, deciderà liberamente

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Mario Roggero sta bene ed è sereno. È il messaggio che, secondo il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, il gioielliere di Grinzane Cavour ha voluto far arrivare ai familiari e agli italiani che continuano a sostenerlo. Salvini ha incontrato Rogg x.com

Il caso Roggero mostra quanto gli italiani siano ignoranti reddit

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