I magistrati hanno avviato un procedimento contro il ministro della Difesa, accusato di aver affermato che l’interpretazione di una norma avrebbe stravolto la legge. La vicenda nasce dopo che il ministro aveva espresso dissenso riguardo a una riforma in discussione, suscitando reazioni da parte degli inquirenti. L’indagine si concentra sulle dichiarazioni del ministro e sulla possibile violazione di procedure legali.

Con il dente avvelenato per il referendum, le toghe attaccano il ministro della Difesa. Reo di aver dichiarato che «l’interpretazione stravolge la legge». L’Anm: «Le istituzioni non possono minare lo Stato di diritto». Ed ecco che, in un lampo, siamo tornati al dolce clima del referendum: nell’appiccicoso caldo estivo si scatenano tormente con tuoni e fulmini tra il governo e i magistrati. Nuova polemica (o quasi) ma vecchio copione. Nubi nere cominciano ad addensarsi quando il ministro Guido Crosetto scrive su X ciò che pensa riguardo al gioielliere condannato. «Mario Roggero è in carcere. È stata applicata la legge? Probabilmente si. È giusto? Per me no», dice il ministro. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Caso Roggero, magistrati all’assalto del governo. Stavolta nel mirino c’è Crosetto

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