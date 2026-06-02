Il centravanti polacco sarà disponibile per un trasferimento a partire dall’1 luglio, quando si svincolerà dal suo attuale club. Il Fenerbahçe ha manifestato interesse per Lewandowski, considerandolo uno dei possibili acquisti per la prossima sessione di calciomercato. La società turca sta valutando l’opportunità di ingaggiare il giocatore, che potrebbe cambiare squadra in vista della nuova stagione. Nessuna ufficialità è stata comunicata al momento.

Robert Lewandowski sarà uno degli uomini mercato in vista della prossima sessione di calciomercato con il centravanti che dall’1 luglio sarà libero di accasarsi in un nuovo club. Niente Juve o Milan, Lewandowski piace al Fenerbahce (Ansa Foto) – calciomercato.it L’accordo con il Barcellona scadrà il prossimo 30 giugno e la punta rappresenta uno degli obiettivi principali del Fenerbahce per il prossimo campionato. Secondo quanto riportato dal quotidiano Sabah, Hakan Safi, vorrebbe il polacco al centro dell’attacco del club turco per la prossima stagione. Safi è il candidato principale alla presidenza del Fenerbahce e vuole portare giocatori di primissimo livello nella squadra turca per provare a strappare il titolo al Galatasaray. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lewandowski nel mirino del Fenerbahce, assalto al centravanti polacco

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