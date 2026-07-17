Il penalista Caiazza ha dichiarato che il risarcimento nel caso Roggero sarà inevitabile e ha definito incostituzionale la norma governativa in vigore. La vicenda riguarda il gioielliere condannato definitivamente per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel suo negozio. La questione legale e politica sul caso continua a essere al centro di discussioni pubbliche.

La vicenda giudiziaria di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo una rapina nel suo negozio, continua ad alimentare il confronto politico e giuridico. Al centro del dibattito c’è il tema del risarcimento riconosciuto ai familiari delle vittime e al rapinatore sopravvissuto, rilanciato anche dalle dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha annunciato una norma per impedire a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato di ottenere un risarcimento. Intervistato da Tgcom24, il penalista ed ex presidente dell’Unione delle... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Caso Roggero, il penalista Caiazza: “Il risarcimento è inevitabile. La norma del governo? Così è incostituzionale”

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