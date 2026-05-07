Inutile vivere sulla sedia a rotelle | bufera su Giannini FdI | Ha insultato i disabili pur di attaccare il governo

Una dichiarazione di un esponente politico ha scatenato una forte reazione pubblica. In un'intervista, l'interessato ha affermato che vivere sulla sedia a rotelle è inutile, suscitando molte critiche. Il partito di centrodestra ha subito condannato le parole, accusando l'esponente di aver offeso i disabili per motivi politici. La vicenda ha generato un dibattito acceso sui social e sui media, con commenti di diversi rappresentanti politici.

“Giannini vergognoso: per attaccare il governo insulta i disabili”: non si placano le polemiche dopo l’intervento del giornalista a DiMartedì, con la pagina social di FdI che coglie l’occasione per stigmatizzare le frasi pronunciate in diretta su La7 nel corso del programma condotto da Giovanni Floris. Per paragonare la presunta inerzia politica del governo Giannini l’ha associata a una forma di disabilità, utilizzandola come sinonimo di “vita inutile”. Come se, nell’ottica di Giannini, personalità come il fisico Stephen Hawking o il campione Alex Zanardi, (nelle foto Ansa) fossero vissuti inutilmente. Una presa di posizione già duramente contestata a caldo dal Secolo d’Italia, e commentata in queste ore da diversi esponenti di FdI.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Inutile vivere sulla sedia a rotelle”: bufera su Giannini. FdI: “Ha insultato i disabili pur di attaccare il governo” Notizie correlate Leggi anche: La sparata choc di Giannini dopo la morte di Zanardi: "Se passi 20 anni su sedia a rotelle è inutile vivere tanto. Come il governo" Leggi anche: Giannini, il paragone miserevole offende vecchi e disabili: “Un centenario su una seria a rotelle è inutile. Come il governo” (video) Aggiornamenti e dibattiti La sparata choc di Giannini dopo la morte di Zanardi: Se passi 20 anni su una sedia a rotelle è inutile vivere tanto. Come il governoPer colpire il governo Meloni, il giornalista tira in ballo la disabilità. E lo fa a poche ore dalla morte del campione di F1 e handbike. Ma se lo avesse detto uno di destra? ilgiornale.it La danza di Sarah sulla sedia a rotelle. Ha 11 anniHa 11 anni ed una malattia degenerativa da quando era poco più di una neonata. Ma la sua voglia di vivere è enorme ed ha realizzato un sogno: danzare in un teatro sulla sua sedia a rotelle. La storia ... ansa.it