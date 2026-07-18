Il gioielliere di 72 anni, coinvolto nel caso Roggero, ha chiesto la grazia al Presidente della Repubblica. Roggero, che ha ucciso due rapinatori e ferito un terzo, si è detto pentito e avrebbe agito diversamente se potesse tornare indietro. La richiesta di grazia è un atto formale attraverso il quale il Presidente può concedere clemenza, ma non comporta automaticamente una riduzione di pena. La decisione finale spetta al Capo dello Stato.

È pentito Mario Roggero: il gioielliere 72enne che ha ucciso due rapinatori, ferendone un terzo, se potesse tornare indietro si comporterebbe in maniera differente. L’uomo è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione con sentenza definitiva. Alla domande dei giornalisti se fosse pentito, ha risposto così: “Sì”. Per poi aggiungere subito dopo: “Ma con il senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni”. Intanto Mario Roggero e la sua famiglia si aggrappano alla speranza della grazia. Mario Roggero invoca la grazia. “Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza”, ha aggiunto ancora il gioielliere davanti alle telecamere presenti al suo ingresso in carcere. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Caso Roggero, il gioielliere invoca la grazia: come funziona il potere del Presidente della Repubblica

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Roggero vittima di Stato: la battaglia inizia ora - La Zanzara 16.7.2026

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