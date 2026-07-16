Caso Roggero Mattarella convoca Nordio | La grazia può concederla solo il presidente della Repubblica

Il presidente della Repubblica ha convocato il ministro della Giustizia, sottolineando che la grazia può essere concessa esclusivamente dal Capo dello Stato. La comunicazione si inserisce in un contesto in cui si discute del caso di un condannato e delle possibilità di intervento. Nessuna modifica alle procedure o alle competenze del governo è stata annunciata. La convocazione si inserisce in un momento di attenzione sulle decisioni relative alla clemenza.

Quello di Sergio Mattarella sembra, a tutti gli effetti, un nuovo richiamo al governo. E, nello specifico, al ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Il presidente della Repubblica ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Guardasigilli per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, come si legge in una nota del Colle. Una convocazione che nasce dall’avvio dell’istruttoria da parte del ministero sul caso Roggero, il gioielliere condannato per duplice omicidio. La facoltà di concedere la grazia, sottolinea la presidenza della Repubblica, è riservata dalla Costituzione “esclusivamente” al presidente della Repubblica, come ha anche confermato la Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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