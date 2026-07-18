Il centrodestra ha organizzato una manifestazione a Firenze, chiedendo la grazia per un condannato. Alla protesta hanno partecipato rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Lista Civica Eike Schmidt. Gli organizzatori hanno sottolineato l’importanza di considerare il contesto del caso. La mobilitazione si è svolta in piazza, con interventi e bandiere dei partiti coinvolti. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da parte delle autorità.

Firenze, 18 luglio 2026 – Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Lista Civica Eike Schmidt promuovono una manifestazione e una raccolta firme per chiedere al presidente della Repubblica Mattarella la concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori. L’annuncio. È quanto annunciato in una nota dal centrodestra fiorentino. L'appuntamento è per giovedì 23 luglio, alle 19.30, in piazza Strozzi. «Tutti i cittadini che condividono questa iniziativa potranno partecipare e sottoscrivere la richiesta - si spiega nella nota -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caso Roggero, il centrodestra in piazza per chiedere la grazia. “Tenere conto del contesto”

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