Il centrodestra ha avviato una raccolta di firme per chiedere la grazia nel caso Roggero. Parallelamente, il ministro della Giustizia ha annunciato l’apertura di un’istruttoria sulla vicenda. Alla Camera, i capigruppo di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati hanno promosso l’iniziativa, senza dettagli aggiuntivi sui contenuti o le modalità. La richiesta di grazia è stata presentata come azione politica, mentre l’istruttoria ministeriale è in fase iniziale.

I capigruppo alla Camera dei deputati di Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE e Noi moderati (Noi con l’Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – Maie – Centro popolare e quelli al Senato della Repubblica di Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier – Partito Sardo d’Azione, Forza Italia – Berlusconi Presidente PPE e Civici d’Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l’Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare hanno avviato già stamane la raccolta firme di tutti i parlamentari dei propri gruppi, e di tutti coloro che vorranno sottoscrivere, finalizzata a richiedere al Ministero di Grazia e Giustizia la grazia a Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di detenzione, per avere ucciso due banditi rapinatori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso Roggero, il centrodestra avvia la raccolta di firme per chiedere la grazia. Nordio apre l’istruttoria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cuneo, Mario Roggero si è costituito nel carcere di Fossano | Centrodestra avvia raccolta firme per la graziaIl gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori davanti alla sua attività si è costituito nel carcere di Fossano.

Mario Roggero si è costituito al carcere di Fossano, cdx lancia raccolta firme per la grazia, iniziata anche raccolta fondiMario Roggero si è consegnato al carcere di Fossano dopo essere stato condannato a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due ladri nella sua...

Temi più discussi: Roggero non merita il carcere: Salvini chiede la grazia a Mattarella dopo la condanna definitiva del gioielliere; Mario Roggero va in carcere: Portate avanti la mia battaglia. Lo sfogo social prima di costituirsi; Caso Roggero: la Cassazione sia chiamata a chiarire l'interpretazione della riforma sulla legittima difesa del 2019: è auspicabile un intervento delle Sezioni Unite; Roggero, condanna confermata. Vannacci medita di candidarlo.

Il Centrodestra avvia la raccolta di firme per la grazia a Roggero. Crosetto: Ingiustizia, si valuti di evitargli il carcere #ANSA x.com

Roggero condannato a 14 anni, si muove la politica: il Centrodestra avvia la raccolta firme per la graziaConto che la giustizia sia giustizia con la ‘g’ maiuscola, non come quella che ieri ha mandato in galera un 72enne, che per una vita ha lavorato e che si è difeso e ha difeso se stesso, sua moglie e ... affaritaliani.it

Mario Roggero, Crosetto dopo conferma condanna gioielliere: Provare ogni strada perché possa tornare a casaÉ la giurisprudenza, cioè la facoltà dei magistrati di poter interpretare la legge, magari al punto di innovarla. Ci hanno abituato da anni ad una giurisprudenza che interpreta le leggi al punto di s ... adnkronos.com