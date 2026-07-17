Il ministro ha dichiarato che è giusto chiedere la grazia per un uomo condannato, sostenendo che non si tratta di un criminale pericoloso. Ha aggiunto che l’individuo aveva subito pressioni e violenze per anni, e che è importante che la società lo perdoni. La sua posizione si basa sulla considerazione delle circostanze che hanno portato all’errore.

“Credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato. Bisogna anche capire perché ha sbagliato. Era da anni sotto pressione e sotto violenza ed è giusto che la società lo perdoni. Non è un pericoloso criminale”. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani commenta così alla Farnesina, a margine della presentazione della partecipazione dell’Italia come Paese Ospite d’Onore alla 40a edizione della Fiera Internazionale del Libro di Guadalajara, il caso di Mario Roggero. Il gioielliere del Cuneese è stato condannato a 14 anni e 9 mesi di reclusione, confermati due giorni fa in Cassazione, per aver ucciso a colpi di pistola due rapinatori mentre scappavano dal suo negozio dopo aver messo a segno il colpo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Roggero, Tajani: “Giusto chiedere la grazia. Non è un pericoloso criminale”

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Tajani sul caso Roggero: «Giusto chiedere la grazia. Non è un pericoloso criminale»

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