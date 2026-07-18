Un episodio del 2005 riguarda il passato giudiziario del gioielliere condannato per l’uccisione di due rapinatori nel 2021. In quell’anno, fu coinvolto in un episodio in cui minacciò con una pistola qualcuno, episodio per il quale ricevette una condanna poi trasformata in multa. Attualmente, l’uomo sta scontando una condanna di quasi quindici anni, dopo aver trascorso la prima notte in carcere.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tornano d’attualità i precedenti del gioielliere. Mentre Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni condannato a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori avvenuta il 28 aprile 2021, ha trascorso la sua prima notte in carcere, emerge nuovamente un episodio risalente al 2005 che riguarda il suo passato giudiziario. La vicenda, richiamata in questi giorni nel dibattito pubblico e riportata nella sentenza di primo grado relativa al processo per la sparatoria del 2021, fa riferimento a un procedimento definito dal Tribunale di Alba il 10 dicembre 2007. In quell’occasione Roggero patteggiò una condanna a due mesi di reclusione per minacce aggravate dall’uso di un’arma, pena successivamente sostituita con una multa di 2. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Caso Mario Roggero, riaffiora un episodio del 2005: minacce con una pistola e una condanna poi convertita in multa

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