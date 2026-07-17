Melissa Satta ha commentato a favore di Mario Roggero, chiedendo di mettersi nei suoi panni e definendo il Paese come un luogo di pagliacci. La modella ha espresso il suo sostegno in un caso che sta attirando l’attenzione pubblica e politica, senza fornire ulteriori dettagli sul contesto specifico. La sua dichiarazione si inserisce in un dibattito più ampio che coinvolge diverse opinioni sulla vicenda.

Anche Melissa Satta si schiera a favore di Mario Roggero, un caso che divide l’opinione pubblica e la politica. La modella ha affidato il suo commento ai social, su X, dove si chiede “con che spirito possiamo far vivere una vita normale ai nostri figli?” dato che “se hai il telefono o delle belle scarpe ti prendono di mira, ti picchiano e magari ti accoltellano e ti derubano”, riferendosi alla città di Milano. Per la showgirl “siamo un Paese di pagliacci“. “Se succedesse a voi?”, si domanda. Lo sfogo di Melissa Satta Per la showgirl "siamo un Paese di pagliacci" La provocazione di Selvaggia Lucarelli La solidarietà per Mario Roggero Lo sfogo... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Melissa Satta difende Mario Roggero, "si mettano nei suoi panni, Paese di pagliacci, se succedesse a voi?"

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