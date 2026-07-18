Ma come potrebbe “vendicarsi” adesso la Roma? Difficile pensare che i giallorossi possano andare a dar fastidio a qualche giocatore bianconero, anche se poi uno che potrebbe interessare c’è e si chiama Francisco Conceiçao, il folletto portoghese di 23 anni che potrebbe fare al caso di Gasperini nella sua ricerca di quei giocatori offensivi capaci di saltare l’uomo, spaccare le difese in due, creare occasioni e superiorità numerica. Solo che tra prestito iniziale, acquisto della scorsa estate e bonus e oneri vari la Juventus ha investito finora su Conceiçao ben 42 milioni di euro. Insomma, costa tanto e non sembra una pista facile da praticare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Caso Celik, la "vendetta" della Roma può essere Kessie: la trattativa

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