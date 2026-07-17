Il direttore sportivo della Roma ha preso il posto di Celik, che era stato desiderato dal tecnico della squadra. La decisione ha provocato l'irritazione del tecnico, che aveva preferito mantenere il giocatore. La situazione ha generato tensioni tra le parti coinvolte, senza che sia chiaro se si tratti di una vendetta o di una semplice scelta tecnica. La rivincita di Massara è stata comunque considerata significativa nel contesto delle operazioni di mercato.

È stata una vendetta o meno? Questo è difficile da dire o decifrare con esattezza. Di certo c’è che una piccola grande rivincita per Frederic Massara lo è stata di sicuro. Perché portare Zeki Celik alla Juventus è stato un colpo basso per la Roma, soprattutto perché la conferma del difensore turco era stata chiesta esplicitamente da Gian Piero Gasperini, il grande “nemico” lo scorso anno proprio di Massara. Ed allora, forse, nel chiudere Celik un po’ di gusto in più il nuovo chief football officer della Juventus l’avrà sicuramente provato. Già, ma come l’ha presa la Roma? È chiaro che a Trigoria non abbiano fatto i salti di gioia, anche se Celik veniva considerato un giocatore anche sostituibile, non certo un uno di quelli imprescindibili per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Gasp voleva tenere Celik, Massara glielo soffia: l'irritazione della Roma per la "vendetta" dell'ex ds

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