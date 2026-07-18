Casavatore contava il denaro in strada | nel marsupio aveva 26 stecche di hashish

Durante un controllo, i Carabinieri hanno sorpreso un uomo a contare denaro in strada vicino a un motorino. Accanto a lui c’era una busta di plastica sulla sella. Nel marsupio indossato, sono state trovate 26 stecche di hashish. Il soggetto è stato arrestato e portato in caserma. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.

Contava del denaro accanto al suo motorino, con una busta di plastica appoggiata sulla sella. Una scena che ha insospettito i Carabinieri della Stazione di Casavatore, impegnati in un servizio di controllo del territorio. È così che è scattato l'arresto di un 19enne, accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. L'episodio è avvenuto in corso Italia. I militari hanno deciso di procedere al controllo del giovane, già noto alle forze dell'ordine. Durante la perquisizione, all'interno del marsupio hanno rinvenuto 26 stecche di hashish e 445 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio. Per il 19enne sono così scattate le manette. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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