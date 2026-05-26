Un giovane egiziano di 20 anni è stato arrestato a Lodi durante un controllo. Gli agenti hanno trovato nel suo marsupio alcuni panetti di hashish, nascosti sul tetto di un edificio. L’uomo aveva raggiunto il tetto passando attraverso un lucernario, dove aveva occultato la droga. La sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Sequestro di hashish in un’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Lodi, che ha portato all’arresto di un giovane egiziano di circa vent’anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato effettuato nella mattinata di ieri, dopo che gli investigatori avevano notato movimenti sospetti in un palazzo del centro cittadino. Le indagini e il blitz della Squadra Mobile Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è scattata a seguito di servizi mirati di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, sia in città che in provincia. Gli agenti della Squadra Mobile hanno monitorato un edificio situato nel centro di Lodi, nei pressi di via Maddalena, dove era stato osservato un insolito via vai di persone. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lodi, nasconde i panetti di hashish nel marsupio sul tetto passando dal lucernario: arrestato un 20enne

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