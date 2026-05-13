Nel marsupio aveva un cacciavite lungo 25 centimetri | uomo con precedenti denunciato dai Carabinieri

Durante un controllo di routine, i carabinieri hanno trovato un uomo con precedenti che portava un cacciavite lungo 25 centimetri nascosto nel marsupio. Le forze dell'ordine avevano intensificato i controlli nel territorio, concentrandosi sulle zone residenziali e sulle principali vie di comunicazione nel pomeriggio. L’uomo è stato denunciato.

I carabinieri della compagnia di Lugo hanno rafforzato i controlli sul territorio, concentrando le operazioni nelle ore del pomeriggio, in particolare nelle aree residenziali e lungo le principali strade di comunicazione. I servizi si sono svolti con più pattuglie nei comuni di Lugo e Cotignola.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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