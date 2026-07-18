Casavatore 26 stecche di hashish nel marsupio | arrestato 19enne

Da puntomagazine.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un controllo in Corso Italia a Casavatore, i Carabinieri hanno fermato un 19enne già noto alle forze dell’ordine. Nel marsupio dell’uomo sono state trovate 26 stecche di hashish e una somma di denaro contante. L’arresto è stato effettuato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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Casavatore, controlli dei Carabinieri in Corso Italia: 19enne arrestato con droga e denaro contante. Fermato durante un controllo. I Carabinieri della Stazione di Casavatore hanno arrestato un 19enne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è avvenuto in Corso Italia durante un servizio di controllo del territorio. A darne notizia i Carabinieri del Comando Proviciale di Napoli. L’atteggiamento sospetto. Il giovane si trovava accanto al proprio scooter mentre contava del denaro. Sulla sella del mezzo era presente anche una busta in plastica che ha attirato l’attenzione dei militari. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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