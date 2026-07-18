Casavatore 26 stecche di hashish nel marsupio | arrestato 19enne

Notizia in breve

Durante un controllo in Corso Italia a Casavatore, i Carabinieri hanno fermato un 19enne già noto alle forze dell’ordine. Nel marsupio dell’uomo sono state trovate 26 stecche di hashish e una somma di denaro contante. L’arresto è stato effettuato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.