Apre la Casa della comunità Hub attivo da ieri in pian d’Ovile

Da ieri è aperta al pubblico la nuova Casa della Comunità presso il poliambulatorio di Pian d’Ovile, a Siena. L’attivazione di questo centro rientra nel progetto dell’Asl Sud Est, che ha deciso di avviare questa struttura per offrire servizi sanitari e assistenziali alla cittadinanza. La notizia era stata anticipata alcuni giorni fa dall’assessore locale, che aveva comunicato l’avvio delle attività. La Casa della Comunità si trova all’interno dello stesso complesso medico di Pian d’Ovile.

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Come anticipato qualche giorno fa dall’assessore Giuseppe Giordano, l’ Asl Sud Est ha attivato da ieri la Casa di Comunità Hub di Siena, all’interno del poliambulatorio di Pian d’Ovile. Già attiva anche la Casa di comunità di Montalcino. Sono quelle strutture previste dalla riorganizzazione della sanità territoriale dove i cittadini possono trovare i servizi socio-sanitari di base. Le Case di Comunità sono un’evoluzione delle Case della Salute, già da tempo operative sia a Montalcino che a Siena, e rappresentano nuovi punti di riferimento per trovare risposte ai bisogni di salute e di assistenza primaria 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Sono un... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Apre la Casa della comunità. Hub attivo da ieri in pian d’Ovile ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Casa di comunità "In Pian d’Ovile entro maggio""L’interesse principale è avere una Casa di Comunità hub funzionale che possa garantire servizi efficaci ed efficienti nel rispetto degli standard... Leggi anche: A Maiori apre la Casa della Comunità HUB: nuovi servizi socio-sanitari nel complesso Stella Maris A Ortona apre la prima Casa di Comunità della provincia di Chieti x.com casa della guida reddit Apre la Casa della comunità. Hub attivo da ieri in pian d’OvileCome anticipato qualche giorno fa dall’assessore Giuseppe Giordano, l’Asl Sud Est ha attivato da ieri la Casa di Comunità Hub di Siena, all’interno del poliambulatorio di Pian d’Ovile. Già attiva ... lanazione.it Verzuolo. Apre la Casa della saluteNella sede di piazza Willy Burgo si trovano un servizio infermieristico, il Consultorio familiare, gli ambulatori di cinque medici di medicina generale e di un pediatra di libera scelta. Nella sede ... quotidianosanita.it