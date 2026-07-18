Carlos Augusto nel mirino della Roma | D’Amico guarda in casa Inter

Carlos Augusto, terzino brasiliano dell’Inter, è tra i giocatori monitorati dalla Roma. La società giallorossa sta valutando il suo profilo come possibile rinforzo per le fasce. Tony D’Amico, responsabile del mercato, tiene sotto osservazione il giocatore, noto per la sua duttilità. La trattativa non è ancora avanzata, ma il nome del brasiliano è tra quelli considerati dalla dirigenza romana.

Duttilità, prima di tutto. È questo il motivo per cui Carlos Augusto, terzino brasiliano dell’ Inter, è entrato nella lista dei nomi seguiti da Tony D’Amico per rinforzare le fasce della Roma. A rivelarlo è il Corriere dello Sport. Un giocatore che copre più ruoli. Il brasiliano, arrivato in nerazzurro dal Monza, agisce prevalentemente sulla corsia sinistra. Ma è la sua versatilità, più di ogni altra cosa, a renderlo un profilo interessante per la dirigenza giallorossa. Cristian Chivu lo ha schierato spesso anche come terzo di sinistra nella difesa a tre dell’Inter, un ruolo che si sposerebbe bene con l’impostazione tattica di Gasperini. E nelle fasi di emergenza più acuta, il tecnico nerazzurro non ha esitato a spostarlo anche a tutta fascia sulla destra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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