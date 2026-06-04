Se Cambiaso dovesse lasciare la Juventus, il club considererebbe Carlos Augusto come possibile sostituto. Il difensore, attualmente in forza a un’altra squadra, è tra i nomi più caldi nel mercato dei bianconeri per la fascia laterale. La società valuta diverse opzioni in caso di cessione di Cambiaso, ma ancora non ci sono ufficializzazioni o accordi definitivi. La trattativa dipende dall’eventuale partenza del giocatore.

Calciomercato Juventus, che incastro sulle fasce! Carlos Augusto è il nome forte dei bianconeri se Cambiaso saluta. Le grandi manovre della Juventus in vista del mercato estivo potrebbero presto coinvolgere anche le corsie esterne. L’eventuale cessione di Andrea Cambiaso all’estero — con il Barcellona molto attivo e diversi club di Premier League pronti a inserirsi — aprirebbe infatti la strada a un sostituto già individuato: Carlos Augusto, esterno brasiliano classe 1999 attualmente all’Inter. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Secondo La Stampa, il giocatore è sotto contratto con i nerazzurri fino al 2028, ma non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mercato Juve, Carlos Augusto nel mirino se parte Cambiaso: ecco cosa sta succedendo

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