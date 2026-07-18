carcere di pisa visita choc un 18enne tenta il suicidio sotto gli occhi della cucchi

Un giovane di 18 anni ha tentato il suicidio nel carcere di Pisa, arrampicandosi sulle sbarre di una porta e avvolgendo il collo con un tessuto nero. Si è lasciato cadere nel vuoto, dopo aver fatto un nodo. La scena si è svolta sotto gli occhi di altri detenuti e delle forze dell'ordine presenti in quel momento. Non ci sono dettagli sulle sue condizioni di salute.

di Enrico Mattia Del Punta Ha tentato di togliersi la vita arrampicandosi sulle sbarre di una porta del carcere Don Bosco di Pisa. Con un simil tessuto nero ha fatto un nodo, se lo è avvolto intorno al collo e poi si è lasciato andare nel vuoto. A fermare il gesto del giovane detenuto, "poco più che diciottenne", sono stati alcuni compagni e almeno 4 agenti della polizia penitenziaria, intervenuti dall’altra parte delle sbarre per sorreggerlo. È accaduto ieri nel carcere pisano, sotto gli occhi della senatrice di Avs Ilaria Cucchi, che si trovava nell’istituto insieme al consigliere regionale Massimiliano Ghimenti e alla segretaria provinciale di Sinistra Italiana Anna Piu. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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