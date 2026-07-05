Dopo il termine del taglio delle accise, il prezzo della benzina e del gasolio è risalito in modo rapido. Dal 4 luglio, giorno in cui è finito lo sconto deciso dal Governo, i prezzi sono aumentati sia nelle aree urbane che sulle autostrade. Nei distributori, il costo della benzina ha registrato un incremento, così come quello del gasolio, che prima dello stop aveva mostrato segnali di stabilità.

È bastata una giornata dalla fine del taglio delle accise perché il prezzo dei carburanti tornasse a salire. Dal 4 luglio, concluso il periodo di sconto deciso dal Governo per contenere gli effetti dell’aumento del petrolio, benzina e gasolio hanno ripreso ad aumentare sia nelle città che in autostrada. Lo dimostrano i primi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I nuovi prezzi di benzina e gasolio. Secondo l’ Osservatorio prezzi del Mimit, nella giornata di sabato 4 luglio il prezzo medio in modalità self service sulla rete nazionale è salito a: Anche in autostrada si registra un aumento: Per il diesel, il ritorno verso la soglia dei due euro al litro in autostrada appare ormai molto vicino. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Segui gli aggiornamenti su Carburanti.

© Quifinanza.it - Carburanti, dopo lo stop al taglio delle accise risalgono i prezzi di benzina e gasolio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CARBURANTE DAL 1° MAGGIO STOP TAGLIO ACCISE PREZZI BENZINA IN AUMENTO

Notizie e thread social correlati

Carburanti, stop al taglio accise? Ecco quanto costano benzina e gasolio negli altri PaesiDopo tre mesi di conflitto in Iran, il dibattito sui prezzi dei carburanti rimane aperto.

Stop al taglio delle accise su benzina e diesel, lo sconto potrebbe terminare: prezzi aggiornatiIl governo potrebbe non prorogare oltre il 6 giugno 2026 lo sconto sulle accise di benzina e diesel, misura temporanea adottata per fronteggiare la...

Temi più discussi: Carburanti, stop taglio accise: risalgono prezzi di benzina e gasolio; Carburanti più cari dopo lo stop al taglio accise: quanto paghi in più; Carburanti, rialzi ma senza strappi il giorno dopo lo stop a sconto accise; Salgono i prezzi di benzina e gasolio dopo lo stop al taglio delle accise.

Salgono i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise scattato ieri. In data odierna il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,820 euro al litro per la benzina (ieri 1,803) e 1,899 euro al litro per il x.com

Carburanti, da domani stop allo sconto sulle accise: aumento di 3 euro a pieno. La benzina salirà in media a 1,86 euro al litro reddit

Carburanti, dopo stop taglio accise tornano a salire i prezzi di benzina e gasolioIl gasolio self in autostrada torna sopra i due euro al litro. Mimit, lungo rete stradale prezzo medio self benzina a 1,841 euro al litro, diesel 1,922 ... rainews.it

I prezzi di benzina e gasolio riprendono a salire dopo stop taglio acciseI prezzi dei carburanti salgono dopo lo stop al taglio sulle accise scattato ieri, venerdì 3 luglio. Non aumenti enormi ma un progresso che, ad esempio in autostrada, spinge nuovamente il gasolio vers ... ansa.it