Una lite iniziata all’interno di un supermercato si è spostata nel piazzale, portando a una rissa tra più persone. Tutti coinvolti hanno chiamato rinforzi, contribuendo all’intensificarsi dello scontro. La scena ha provocato grande allarme tra i residenti e i passanti. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per sedare la rissa e gestire la situazione. Non sono stati riportati dettagli su eventuali feriti o arresti.

La lite cominciata all’interno del supermercato si sposta sul piazzale e ognuno chiama rinforzi, dando vita a una maxi rissa che ha creato un forte allarme a Caravaggio. È successo giovedì all’Iperal di via Treviglio. Alle 18 si incrociano per caso lungo le corsie due egiziani, uno di 51 anni e uno di 42, entrambi impegnati a fare la spesa. I due si conoscono e pare non corra buon sangue. Uno sguardo storto, una parola mal detta, si passa dal battibecco allo scontro fisico, tra lo sguardo atterrito degli altri clienti. Ognuno dei due è accompagnato da un paio di persone che gettano benzina sul fuoco. Le due fazioni si spostano nel piazzale e ognuna delle due chiama in aiuto parenti e amici. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Caravaggio, scoppia la maxi rissa nel piazzale del supermercato

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